“Torreira onorerebbe la maglia di Baggio e per caratteristiche ricorda Pizarro. Tatticamente è tra i migliori al mondo”

Roberto Druda, dirigente che portò Lucas Torreira in Italia al Pescara, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’obiettivo della Fiorentina: “Ieri mattina ho parlato con Lucas, ma non della Fiorentina o di altre squadre. So che vorrebbe tornare in Italia, non so se i viola siano avanti ad altri. Il lato positivo del giocatore è che ha recuperato bene dall’ultimo infortunio, posso dire che se dovesse arrivare in viola onorerebbe la maglia di Baggio visto che per alcune caratteristiche gli somiglia. Pizarro? È un paragone che ci può stare, il fisico è simile. Come lui ha grinta e tecnica, ma credo che Lucas debba ancora esprimere le sue potenzialità in fase offensiva perché quando arrivò da noi giocava più vicino alla porta avversaria. E’ molto intelligente e tecnico, riesce a giocare bene ad un tocco. Per intelligenza tattica è tra i migliori del mondo. Per la Fiorentina sarebbe un ottimo investimento”.

