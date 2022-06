Torreira ormai fa parte del passato della Fiorentina. Parte il casting per trovare il nuovo play della squadra di Italiano

Sono passate ormai alcune settimane dall’ultima gara casalinga della Fiorentina, quando la squadra di Italiano liquidò la Juventus conquistando il pass per i preliminari di Conference League. Appena dodici ore dopo la notizia su Torreira, non più così certo di rimanere a Firenze anche nella prossima stagione. Negli ultimi giorni poi qualche flebile speranza alimentava le possibilità di vedere l’uruguagio ancora in maglia viola, ma nella serata di ieri ogni dubbio è stato spazzato via dalle parole del diretto interessato. Torreira attraverso il suo profilo instagram ha comunicato a tutto il popolo viola che non farà più parte del futuro della Fiorentina.

Tralasciando i commenti e le riflessioni che scaturirebbero naturalmente dopo il mancato riscatto di uno dei trascinatori della stagione appena conclusa del club di Commisso, adesso è partito a tutti gli effetti un post Torreira. La Fiorentina dovrà cercare un sostituto, un nuovo play capace di fornire le stesse prestazioni messe in campo dall’ex regista dell’Arsenal. Necessariamente l’identikit del nuovo profilo non avrà le medesime caratteristiche dell’uruguagio, e infatti i nomi che circolano in orbita viola hanno tutt’altre peculiarità.

L’indiziato principale è Grillitsch, centrocampista austriaco che ha già salutato l’Hoffeinheim e che sembra aver tutte le carte in regola per vestirsi presto di viola. Vedremo se la Fiorentina stavolta saprà farsi trovare pronta e riuscirà a soccombere ad un’assenza che per forza di cose cambierà il volto della Fiorentina che verrà.