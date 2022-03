Torreira: “Per l’Europa c’è ancora strada da fare. Ci vuole pazienza perché stiamo lavorando molto bene”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, autore del gol vittoria oggi contro il Bologna, commenta così la sua partita a DAZN: “Cerco di essere ovunque e di aiutare la squadra. Ho la fiducia del mister di stare più avanti e oggi ho trovato il gol per prenderci tre punti. Anche domenica scorsa ci ero andato vicino, stavolta sono riuscito a segnare. Per l’Europa c’è ancora strada da fare ma noi la classifica la guardiamo sempre. Cerchiamo sempre di far punti per restare attaccati al treno. Senza dimenticare la Coppa Italia con il ritorno contro la Juventus. Dobbiamo essere sereni e tranquilli. Dopo l’espulsione nel Bologna ci siamo divertiti di più. Volevamo con pochi passaggi andare a fare gol.

Poi aggiunge: “C’era un po’ di nervosismo perché la gente ci spinge ma non trovavamo la vittoria da qualche partita. C’era anche un po’ di frenesia, ma ci voleva un po’ di pazienza perché lavoriamo molto bene con il nostro staff che ci permette di fare un grande gioco”.

E sul gol siglato afferma: “Dedico tutto alla mia famiglia. Ci sono mio padre è lì che fa i video alla curva, e mia sorella qui. Cerco di giocare per farli felici e per dare una mano alla squadra”.