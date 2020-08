Torreira “porta male” all’Arsenal: l’indizio che lo spinge via da Londra

Il giocatore dell’Arsenal, Lucas Torreira è entrato di prepotenza sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina. L’ex Sampdoria ha, contro di sè, una statistica che mostra come quando parte titolare nei Gunners, la squadra diventa sterile e poco concreta. Infatti, su 17 gare giocate dal 1′ minuto con Torreira, l’Arsenal ne ha vinte solo 3, pareggiandone 9 e perdendone 5.

Senza il talento uruguaiano, invece, gli inglesi hanno giocato 21 partite, vincendo undici e collezionando solo 5 sconfitte e pareggi. Anche per questo il destino di Torreira sarebbe segnato in quanto, dopo questa stagione altalenante, non ha ben convinto nè i media nè i tifosi dei Gunners. Vedremo cosa riserverà il futuro per il giocatore, è sicuro che se la Fiorentina vorrà accaparrarsi il giocatore dovrà lottare con tante rivali.