Torreira: “Quando scendo in campo cerco sempre di mettere il cuore. La cosa più bella è rendere felici i tifosi. Ho un bellissimo rapporto con mio padre, lui è fondamentale per me”

Lucas Torreira ha parlato direttamente ai canali social della Fiorentina. Il regista viola, protagonista di quest’inizio di stagione ha risposto così ad alcune domande da parte dei tifosi viola: “Ho iniziato a tre anni a giocare a calcio. La mia è una famiglia di sportivi: mio padre faceva il telecronista, i miei quattro fratelli hanno giocato tutti a calcio. Ho imparato tanto la loro. Il calcio quando sei più piccolo è un divertimento, ma per fortuna è diventato il mio lavoro. L’aiuto della mia famiglia in questo è stato fondamentale. Quando scendo in campo cerco sempre di mettere il cuore. La cosa più bella è rendere felici i tifosi.

Poi sul video del padre che esulta sul gol di Biraghi siglato su punizione (CLICCA QUI), Torreira ha aggiunto: “Mio padre pensava che tirassi io quella punizione. Poi però ha calciato Cristiano (Biraghi ndr), ma secondo me il portiere del Bologna ha creduto nella mia finta (ride ndr). Ci sentiamo sempre con mio papà, sia prima che dopo le partite. Mi massacra sempre con consigli e critiche anche dopo le sconfitte. Nonostante tutto mi piace stare vicino a mio padre, soprattutto adesso visto che ho perso mia mamma lo scorso marzo”.