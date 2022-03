Torreira: “Questa qualificazione ai Mondiali è per te mamma, che sei lassù a guardarmi e festeggiare con me”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha esultato sui social per la qualificazione del suo Uruguay al Mondiale del Qatar 2022. Per il giocatore viola poco più di 15 minuti nel finale della partita decisiva contro il Perù vinta per 1-0. Questo il commovente messaggio su Instagram di Torreira: ”

“Ringrazio coloro che lo hanno reso possibile. I miei colleghi, i tifosi lo staff tecnico, i collaboratori e soprattutto non posso non citare il Maestro (ndr Tabarez) per il suo immenso lavoro, sei una parte importante di questo traguardo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici per il supporto. Questo è per te e soprattutto per te mamma, che sei lassù a guardarmi e festeggiare con me. TI AMO. ANDIAMO URUGUAY ANDIAMO CELESTE!”