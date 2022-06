“Torreira resterebbe volentieri, serve un passo concreto e Bentancur è un osso duro. Milenkovic via solo se…”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La deadline di Torreira è scaduta ieri, ma il giocatore non vuole tornare a Londra e l’Arsenal non lo vede nel futuro del club. Lui resterebbe volentierissimo a Firenze, le sue dichiarazioni sono state apprezzate. Serve anche un passo più concreto, il procuratore dovrebbe abbassare le pretese, ma conosciamo Bentancur, è un osso duro”.

I Gunners rimane su quel tipo di valutazione, ovvero 15 milioni di €, che in Inghilterra è una cifra bassina. Il prezzo può anche calare, ma l’accordo dovrebbe essere trovato appena dopo l’impegno del calciatore in nazionale con l’Uruguay.

Su Milenkovic :”Ha sempre detto di voler andar via dalla Fiorentina solo per fare l’Europa che conta. Per ora, nessuna società si sta facendo avanti. Se il ragazzo si trova al bivio dell’anno scorso, quindi con squadre di seconda fascia, potrebbe considerare volentieri l’idea di rimanere a Firenze“.

Sull’ipotesi Dodo: “Per rapporto qualità-prezzo, può rappresentare un’ottima occasione. Lo voleva il Bayern Monaco pochi anni fa per 20 milioni di €, ora il prezzo è calato sensibilmente e dallo Shakhtar stanno scappando via tutti. La Fiorentina non deve farsi prendere dalla fretta e valutare con calma tutti i profili, da Bellanova allo stesso Dodo“.