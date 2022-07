Torreira saluta Firenze? La foto all’aeroporto, ma quel messaggio al tifoso dell’Arsenal…

Lucas Torreira si trovava questa mattina all’aeroporto di Peretola di Firenze. L’ex giocatore della Fiorentina, che era in città da circa una settimana, è stato intercettato da un tifoso dell’Arsenal nel terminal dell'”Amerigo Vespucci”. Un selfie e giusta una battuta è ciò che ha riportato l’individuo che l’ha incrociato, postando la foto sul social Reddit.

Nelle poche battute che si sono scambiati i due, però, il giocatore avrebbe ammesso che sarebbe voluto rimanere nel luogo dal quale stava partendo. Cioè Firenze (alla Fiorentina). L’amore dell’uruguayano per la città e per la squadra è ben noto e negli ultimi giorni vi aveva fatto ritorno per sistemare la sua vecchia abitazione e rinnovare il passaporto. Adesso il giocatore tornerà all’Arsenal, ma è probabile che vi rimanga per poco… Il suo destino è altrove.

Ecco il post con il selfie di Torreira all’aeroporto di Firenze:

Arsenal fan just ran into Torreira at Florence airport . Has apparently told the fan that he wanted to stay here, i.e. in Florence

