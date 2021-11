Torreira: “Se continuiamo con questa intensità possiamo andare lontano. Grazie ai tifosi per il supporto”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha festeggiato tramite il suo profilo Instagram la vittoria ottenuta per 4-3 contro il Milan esprimendo anche le sue riflessioni e ringraziamenti: “Che partita! Felice per la vittoria che abbiamo ottenuto contro un grande rivale. Dimostriamo di esserci per le cose importanti. Questo è il modo.

Se continuiamo con questa intensità, lavoro e convinzione, possiamo andare lontano. Grazie ai nostri tifosi per il loro supporto. FORZA VIOLA”!

Di seguito il post originale: