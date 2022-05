Torreira si allena in gruppo con i compagni, mentre in due lavorano ancora a parte in vista della Sampdoria

La Fiorentina è tornata in campo questo pomeriggio dopo la grande vittoria contro la Roma e il giorno di riposo concesso da mister Italiano. Dal Centro Sportivo Davide Astori arrivano buone e cattive notizie per quanto riguarda gli acciaccati viola in vista della partita contro la Sampdoria: come si vede da un video postato sui social gigliati, sia Riccardo Sottil che Lucas Torreira hanno svolto la prima parte dell’allenamento insieme ai compagni dopo i probemi fisici.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com poi, Sottil ha svolto un lavoro a parte per smaltire l’infortunio muscolare. Anche Alvaro Odriozola ha svolto un allenamento differenziato.