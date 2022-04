Torreira: “Siamo una banda che scherza ogni giorno per creare un ambiente bello. Voglio ringraziare lo staff viola per il loro lavoro dietro le quinte”

Prima della partita di oggi contro il Venezia a DAZN è intervenuto il regista della Fiorentina Lucas Torreira per raccontare come la squadra sta vivendo questa esaltante stagione: “Siamo una banda di ragazzi che scherziamo ogni giorno e cerchiamo sempre di creare un bell’ambiente”.

Poi aggiunge: “Questo è anche quello che voglio trasmettere io ai miei compagni. Abbiamo fatto una cena con lo staff per ringraziarli di quello che hanno fatto per noi in questa stagione. Noi poi ci prendiamo gli applausi ma loro sono a fare un super lavoro”.