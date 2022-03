Torreira ‘sminestra’ palloni su palloni per compagni poco ricettivi. Castrovilli sbaglia il possibile e l’impossibile con un’unica eccezione

Guardare risultato e classifica per sorridere. La partita contro il Bologna, invece, nonostante un tempo in superiorità numerica, è stata una delle più brutte della Fiorentina in questo campionato. Dalla metà campo in su una collezione di errori che hanno vanificato la mole di gioco notevole ma confusionaria. Continui assalti alla baionetta senza un filo conduttore. Giocatori viola nettamente più forti ma incapaci di dimostrarlo fino in fondo.

Il gol vittoria è lo specchio di una partita sofferta e sfilacciata. Ma vale tre punti, come le gare scintillanti. E oggi è questo che conta.

Igor – 7 – Anticipa con tempismo e tiene botta se l’avversario azzarda a metterla sul piano fisico.

Torreira – 8 – Butta dentro la palla della vittoria spingendola più con la volontà che con il piede. Sminestra palloni su palloni per compagni poco ricettivi. Contrasta, recupera e riparte senza soluzione di continuità.

Castrovilli – 5 – Un punto in più del meritato per l’assist a Torreira. Per il resta sbaglia il possibile e l’impossibile.

Piatek – 4 – Non la tocca mai.