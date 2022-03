Torreira: “Sono molto contento alla Fiorentina, mi viene data molta fiducia. Futuro? Dovrò valutare diversi aspetti”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato a Sport890 all’indomani della partita contro il Bologna decisa da un suo gol. “Italiano mi chiede di entrare maggiormente in area di rigore. Non so come ho fatto gol, ma è bastato per regalare i tre punti ai miei compagni”.

Torreira si sofferma anche sul suo futuro: “La settimana scorsa il mio entourage si è incontrato con la dirigenza del club. Sono molto contento alla Fiorentina perché qui mi viene data molta fiducia. Ad oggi il mio cartellino è di proprietà dell’Arsenal e dovrò valutare diversi aspetti, ma a Firenze sono felice”.

Chiosa finale sul ‘talismano’: “Ogni volta che parlo con Cavani prima di una partita, faccio gol. Devo scrivergli più spesso”.