Tramite un post pubblicato sui propri profili social, la Fiorentina stamattina ha annunciato Lucas Torreira come vincitore del premio di Player of the Month di aprile (LEGGI QUI). Sempre attraverso Instagram è arrivata la risposta e i ringraziamenti tempestivi del centrocampista uruguagio: “Sono stato scelto ancora una volta come giocatore del mese. Grazie mille per continuare a mostrarmi apprezzamento e affetto. Darò sempre il Massimo”.

