Torreira: “Sto vivendo un grande momento, il mio entusiasmo è sempre lo stesso”

E’ un gran momento per Lucas Torreira, a segno nelle ultime due partite della Fiorentina contro Bologna e Inter. Dopo la partita contro i nerazzurri, l’ex giocatore dell’Arsenal è partito subito alla volta dell’Uruguay, dove con la sua Nazionale affronterà contro Perù e Cile.

Arrivato in patria, Torreira ha parlato dei prossimi impegni con l’Uruguay a Tirando Paredes: “Per me le prossime partite non saranno come una vendetta. Rispondo sempre agli impegni della Nazionale con il solito entusiasmo. E se l’ultima volta sono venuto qua con meno ritmo, ora sono anche in un grande momento”.