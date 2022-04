Torreira tiene in apprensione la Fiorentina. Il mal di pancia di Milenkovic

Anche le assenze e le uscite di scena anticipate hanno creato grosse difficoltà alla Fiorentina.

Milenkovic è rimasto in hotel per una forte sindrome gastrointestinale. Il suo recupero per la partita contro la Salernitana non è in dubbio.

Un po’ diverso il discorso che riguarda Torreira. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’uruguaiano è stato sostituito all’intervallo per una problematica a carico del muscolo trasverso dell’addome. Il centrocampista sarà rivalutato nella giornata di oggi, per capire gli eventuali tempi di recupero.