Torreira torna a fare il bomber e regala alla Fiorentina la vittoria al ‘Franchi’ contro il Venezia

Fiorentina-Venezia 1-0 (30′ Torreira)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (75′ Amrabat), Torreira, Maleh (67′ Duncan); Gonzalez, Cabral (84′ Piatek), Ikonè (67′ Sottil).

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina vince contro il Venezia grazie al gol di Torreira siglato al 30′.

90’+5 Azione in contropiede della Fiorentina per tentare il raddoppio, ma Gonzalez si fa strappare il pallone dai piedi dal diretto avversario.

90’+4 Ammonito Venuti per fallo su ‘Nsame.

90’+3 Ammonizione per Torreira dopo uno scontro di gioco con Kiyine.

90’+2 Azione della Fiorentina con Torreira che prova a scodellare il pallone sulla corsia sinistra dove Biraghi manca l’appuntamento con il pallone.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

88′ Manata di Peretz a Torreira, cartellino giallo per il giocatore del Venezia.

85′ Sostituzione anche nel Venezia: esce Busio, va in campo Peretz

84′ Cambio nella Fiorentina: esce Cabral, tocca a Piatek.

81′ Ammonito Duncan per fallo su Aramu.

80′ Traversone per Caldara in area che va a colpire il pallone vicino al palo sinistro, ma c’era fuorigioco.

79′ Ammonito Sottil per una manata involontaria a Mateju.

78′ Doppio cambio nel Venezia: escono Crnigoj e Okereke, vanno in campo ‘Nsame e Fiordilino.

75′ Brutto infortunio per Castrovilli, che cade male su una gamba ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Al suo posto va in campo Amrabat.

73′ Fiorentina che prova a giostrare il pallone dalla metà in campo in su ma sembra non voler rischiare più di tanto sulla pressione del Venezia.

70′ Azione d’attacco del Venezia che però non trova lo spunto per tirare in porta, sul ribaltamento di fronte conquista il pallone Cabral che prova a scappare via ai diretti marcatori.

67′ Primi cambi per Italiano: escono Ikone e Maleh, tocca a Sottil e Duncan.

66′ Conclusione centrale di Biraghi, pallone che finisce tra le braccia di Maenpaa.

65′ Traversone per Henry appostato sul secondo palo, l’uscita di Terracciano è tempestiva per neutralizzare l’azione.

62′ Ritmi che ora sono un po’ calati in campo, con i viola che stanno peccando leggermente di precisione nel giro palla.

59′ Prova a farsi vedere il Venezia in area, ma prima Igor e poi Gonzalez vanno a chiudere le linee di passaggio.

56′ Ammonizione per Kiyne per un fallo su Torreira.

55′ Altro cambio per il Venezia: esce Tessman, va in campo Aramu.

52′ Tiro-cross di Gonzalez verso il secondo palo mirando il sette, tentativo che esce di pochissimo.

49′ La Fiorentina ha iniziato la ripresa come aveva concluso il secondo tempo, ovvero stazionando in fase offensiva. Cross di Gonzalez dalla sinistra, va al tiro Maleh non trovando lo specchio.

46′ La partita inizia con un cambio per il Venezia: esce Jonhnes, va in campo Kiyne.

45′ Il primo tempo finisce senza recupero con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Venezia grazie al gol siglato da Torreira al 30′.

43′ Fiorentina incontenibile che torna ancora all’attacco, con Gonzalez che va a servire un bel cross per Castrovilli il quale però manda di testa il pallone a lato.

40′ Gonzalez va a servire un gran pallone in area, nessuno dei compagni di squadra si fa trovare però pronto.

37′ Stacco di testa in area di Maleh, pallone alto.

36′ Punizione calciata da Castrovilli verso la porta, prova la deviazione sottoporta Cabral ma il pallone finisce fuori.

35′ Ammonito Okereke per fallo su Biraghi.

33′ Prova a riorganizzarsi il Venezia, la Fiorentina cerca invece di intensificare la manovra a centrocampo.

30′ GOOOOL!!! Torreira!!!! Mischia in area piccola dopo un pallone messo in area da Igor, con Cabral che prova a toccare il pallone, ma poi lo spedisce in porta Torreira per l’1-0 viola!

29′ Ammonito Haaps per fallo su Gonzalez.

27′ Fiorentina che lotta su ogni pallone, il Venezia reagisce spesso fallosamente.

24′ Prova a staccare di testa Gonzalez su un cross proveniente da sinistra, ma il tentativo non è preciso e il pallone termina alto.

22′ Cabral mette in scena uno dei cavalli di battaglia del suo repertorio: stop di spalle alla porta e rovesciata, pallone che finisce però alto.

20′ Che occasione per Cabral, che a tu per tu con Maenpaa si fa parare un tiro da distanza ravvicinata.

17′ Palo di Ikone! Il laterale francese prende in pieno il legno dopo una bella azione dei viola, e sull’azione subito seguente ha un’occasione Gonzalez davanti al portiere! I giocatori viola reclamano anche un calcio di rigore ma per l’arbitro non c’è niente.

15′ Castrovilli prova a servire il cross basso in area per Cabral, chiude tutto la difesa del Venezia.

12′ Fiorentina padrona del campo, il Venezia sta comunque cercando di mettere un freno alle sortite offensive dei viola.

9′ Scorribanda personale di Ikone da metà a campo che semina gli avversari fino ad arrivare in area, lo anticipa Maenpaa in uscita.

6′ Intuizione di Ikone che dal limite dell’area prova a servire Cabral, pallone al numero 9 viola che però spara alto.

3′ Buona manovra della Fiorentina in questo inizio di gara, con il Venezia che tende a temporeggiare nella propria metà campo.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

In cerca di continuità per alimentare un entusiasmo che fin qui ha portato la Fiorentina alla soglia dell’Europa, con il vantaggio di giocare prima rispetto alle dirette avversarie così da poter mettere pressione in caso di risultato positivo. La squadra di Italiano attende il Venezia anche per vendicarsi della fastidiosissima sconfitta dell’andata, agli albori della fase più calda del caso Vlahovic. Appuntamento pre pasquale che vedrà il calcio d’inizio alle 16,30 agli ordini del sig. Abisso di Palermo e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio consueto per pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.

