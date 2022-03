Torreira: “Un gruppo che merita una grande gioia, così come la nostra gente”

Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, si appresta ad essere protagonista con l’Uruguay. La sua selezione sta provando a staccare il pass definitivo per partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar: “Se devo essere titolare sarò felice e, in caso contrario, sarò incoraggiare i miei compagni. Giovedì avremo una grande opportunità (partita contro il Perù ndr), il gruppo merita la gioia della qualificazione e anche la gente”.

Poi ha aggiunto: “È positivo che le persone credano di nuovo in noi. È un gruppo questo che sta cercando di rendere felici gli uruguaiani. Speriamo che giovedì sia una bella festa e possiamo prendere i tre punti. Affrontiamo un diretto rivale perché anche loro sono in lotta per la qualificazione, quindi sarà molto dura”.