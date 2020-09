Torreira verso Torino. Il tiro alla fune tra la Fiorentina e i granata

La vicenda sul futuro di Lucas Torreira sembra non aver ancora un epilogo chiaro. Nelle scorse settimane il centrocampista uruguaiano sembrava vicino a vestirsi di viola, ma nelle ultime ore l’ipotesi Torino pare aver ripreso quota. Iniziano ad arrivare diverse conferme riguardo ad un accordo che sembra ormai imminente tra i granata e l’uruguaiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, i granata avrebbero offerto un prestito con obbligo di riscatto nel 2022 fissato a 24 milioni, mentre per lui sarebbe pronto un contratto di di 5 anni a 2,4 milioni di euro. Questo il suo tweet:

#Torino are in advanced talks to sign Lucas #Torreira from #Arsenal. Cairo has offered a loan until 2022 with obligation to buy (€24M). For him ready 5-year contract (€2,4M/year). #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2020