Torreira: “Vittoria fondamentale per l’Europa. Oggi ho fatto vedere la mia fame di segnare”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha commentato la prestazione contro il Venezia a DAZN nel post partita. Queste le sue parole:

“Queste partite sono sempre molto difficili, menomale abbiamo trovato questo mio gol. Nel secondo tempo anche loro hanno trovato spazi. La mia rete? La palla mi è rimasta lì, ce l’avevo messa bene sul tacco. Questa è la mia fame di segnare. Sono nato come trequartista, ho il movimento offensivo. Cerco sempre di aiutare sempre la squadra, oggi ci sono riuscito con un gol. Sono contentissimo. Questa vittoria è fondamentale per la nostra corsa all’Europa. Ora ci aspetta una battaglia a Torino, andremo là per fare la nostra partita. Pensiamo partita dopo partita, come mi ha insegnato il Cholo Simeone”.