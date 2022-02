Torreira: “Vogliamo il bene della Fiorentina e abbiamo un super allenatore che si toglie la giacca e diventa compagno di squadra. Negli spogliatoi lo imitiamo e io…”

Il centrocampista viola, Lucas Torreira, in un’intervista-lettera per Cronache di Spogliatoio, ha scritto: “Vogliamo il bene della Fiorentina, migliorando giorno dopo giorno. E abbiamo un super allenatore. Negli spogliatoi lo imitiamo, così come imitiamo l’esultanza di Krzysztof Piatek. Facciamo il «pum pum pum», ma il cavallo di battaglia è l’imitazione del mister. Chi è il più bravo? Potrei dire che sono io, ma mi ammazzerebbe”.

E ancora sull’allenatore: “Italiano urla spesso ed è veramente bravo: non può vederci abbassare la guardia. In campo è loco. Abbiamo un grande rapporto e ha la nostra fiducia per permettersi di farci battute. A volte si toglie la giacca di tecnico e diventa compagno di squadra”.