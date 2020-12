Torricelli: “La Fiorentina non parte battuta a Torino. Commisso deve migliorare nella comprensione del mondo del calcio”

L’ex difensore di Juventus e Fiorentina Moreno Torricelli al Brivido Sportivo ha toccato vari argomenti sul match di stasera: “I bianconeri sono una compagine fortissima, completa in tutti i reparti e competitivi per ogni traguardo. Questo però non significa che la Fiorentina parte battuta o perderà sicuramente. Esistono le motivazioni e la gara contro la Juventus da sempre grandi motivazioni quando hai il giglio sul petto. I ragazzi di Prandelli dovranno stare concentrati per 90 minuti sbagliando il meno possibile. Commisso? A mio avviso, deve migliorare nelle comprensione di un mondo, quello del calcio, che non è il suo. Prendere mano di dinamiche complesse e soprattutto contornarsi di persone di fiducia a cui affidarsi”.

