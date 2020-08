Torselli: “Nardella ha gestito malissimo la questione stadio, cambiando troppe volte idea. Il Franchi si trasformerà in un monumento al degrado”

Il tema dello stadio della Fiorentina è uno di quelli ben presenti all’interno della campagna elettorale per le Regionali che sta per entrare nel vivo. Dell’argomento ha parlato il candidato di Fdi, Francesco Torselli, su Lady Radio: “Nardella si è seduto per la prima volta nel 2004 a Palazzo Vecchio, con competenze sullo stadio. Allora esisteva un progetto che prevedeva il restyling di tutta l’area di Campo di Marte, non solo del Franchi. Sono passati 16 anni e oggi ci viene a dire: “Ho trovato una grande idea ristrutturerò l’area di Campo di Marte”.

Poi aggiunge: “Io credo che Nardella abbia gestito malissimo la questione stadio, cambiando troppe volte idea, cercando sempre di avere la pacca sulle spalle da parte della società. In realtà temo, perché io sono un sostenitore del Franchi, che oggi i tifosi preferirebbero andare a Campi, in una struttura nuova di pacca, piuttosto che vederlo ristrutturato. Mi dispiace, perché la mia paura è che così il Franchi diventi un contenitore vuoto e un monumento al degrado”.