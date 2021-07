Tortelli fa eco a Bonaventura: “Anche per noi annata da riscattare, dobbiamo riportare Firenze dove merita. Panico? Ero una bambina…”

Fresca di rinnovo e difensore della Fiorentina Femminile, Alice Tortelli ha raccontato le sue sensazioni in vista di inizio stagione al media ufficiale viola: “Riparte la nuova stagione e penso che come gli anni passati avremo un grande supporto dai tifosi, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Mi aspetto il loro supporto e immagino che riusciremo ad averne sempre di più. L’anno scorso è astato difficile per cui il rinnovo è stato molto sentito da parte mia, ci sono i presupposti per portare la città ai livelli che merita. Spero di ritrovare l’entusiasmo in questi anni, per tornare a vincere e per riportare Firenze dove merita di stare”.

Quanto conosco la Panico? “Ero la bambina quando Patrizia giocava con noi, per cui l’ho sempre vista con grande ammirazione e ricordo la grinta e la voglia di vincere che tutt’ora ha anche da allenatrice. La squadra ha tante giocatrici nuove, italiane soprattutto, c’è grande voglia di far bene da parte di tutte. E’ giusto che insieme al calcio femminile, cresca anche il contorno e sono stati fatti tanti passi in avanti, per cui possiamo usare il centro sportivo Astori. Un elemento che ci aiuterà a fare meglio, in attesa del Viola Park. Sarà un anno in cui ognuna di noi vorrà riscattarsi, le favorite rimarranno Juve e Milan però daremo il massimo”.