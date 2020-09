Totaro: “Finalmente si potrà avviare la ristrutturazione dello STADIO Franchi. Verrà riqualificata l’intera zona di Campo di Marte”

Il senatore di Fratelli d’Italia Achille Totaro ha parlato della questione stadio della Fiorentina: “Oggi è una bella giornata per Firenze. Il via libera questa notte dell’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Semplificazioni consentirà di avviare la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Una notizia importante per tutti i fiorentini, non solo quelli sportivi, perché grazie al nostro emendamento sarà possibile andare oltre lo stadio e avviare la riqualificazione dell’intera area su cui questo insiste e cioè Campo di Marte. Firenze da tempo aspettava questa occasione, perché era inaccettabile che l’intera area rischiasse di piombare nel degrado in cui l’attuale amministrazione di Centrosinistra a guida Pd ha fatto sprofondare, purtroppo, molte altre zone della città di Firenze. E questo a maggior ragione del fatto che oggi c’è un presidente e un imprenditore, Rocco Commisso, che vuole investire e scommettere su Firenze. E grazie a Fratelli d’Italia la città non perderà questa opportunità”.

