Toto allenatore: spunta il nome di Vieira per la panchina della Fiorentina. Tutti i nomi in lizza per i viola

C’è anche Patrick Vieira in lizza per la panchina della Fiorentina. Secondo Tuttomercatoweb.com l’ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter sarebbe l’ultimo nome accostato ai viola per sostituire il partente Gattuso.

Circolano anche i nomi di Vincenzo Italiano, ora in pole, poi Paulo Fonseca con cui la trattativa non è semplice. Poi Fabio Liverani all’orizzonte e Rudi Garcia sul quale c’è però da trovare la quadra coi numeri. La Fiorentina, per adesso, è ancora senza allenatore dopo la clamorosa rottura con Gennaro Gattuso e nel novero delle ipotesi a cui sta pensando la dirigenza,

Il classe ’76 di Dakar, icona del calcio francese, è cresciuto come tecnico nell’Academy del Manchester City e ha esordito tra i pro, proprio sulla panchina del New York City FC, club facente parte proprio del City Football Group. L’ultima esperienza in una big di Francia come il Nizza, quello di Vieira è un nome che ha valutato con forza di recente anche la Sampdoria. E ora è una delle idee sul tavolo della Fiorentina.