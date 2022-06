Totti spiega l’arrivo di Matic: “Vogliamo tornare in Champions e per vincere servono i campioni”

Se a Firenze spesso si cerca lo sconto o l’offerta last minute, a Roma non si perde tempo e dopo la vittoria in Conference League il club giallorosso continua a puntare in alto. A testimonianza di questo sono arrivate le parole di Francesco Totti che durante un collegamento con Sky Sport è stato interrogato sull’arrivo alla Roma di Nemanja Matic. Queste le sue parole:

“Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni“.