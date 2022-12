Tra addii certi, valutazioni in corso e acquisti chiusi troppo presto: Pradè fa chiarezza sul mercato

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sulle parole di Daniele Pradè, ds della Fiorentina, che ieri ha parlato di mercato dopo l’amichevole contro l’Arezzo. Un test dominato in lungo e in largo soprattutto da Marco Benassi, giocatore fuori dal progetto di Italiano che non rientra in nessuna delle liste. Il suo futuro non cambierà, nonostante una bella tripletta, e sarà lontano da Firenze, come confermato dal direttore sportivo.

Poi ci saranno da accontentare gli scontenti, Zurkowski su tutti che potrebbe diventare pedina di scambio. Valutazioni in corso anche su Maleh, Ranieri e Duncan. Rimane da sciogliere il nodo Gollini, anche se la sensazione è che la sua avventura possa presto terminare, con il portiere destinato a tornare all’Atalanta prima di trasferirsi altrove (c’è il Bologna).

Poi c’è il capitolo acquisti, del quale Pradè ha parlato solo in termini di recuperi dagli infortuni e chiudendo ad altri arrivi. Bisogna tenere d’occhio le liste, con la consapevolezza che questa rosa è più forte di quello che ha dimostrato. Pensare a zero arrivi appena a inizio dicembre, sembra più un bluff che una verità. La cosa certa è che non sarà di certo un mercato faraonico per la Fiorentina.