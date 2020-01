Tra ammissioni di colpa e bagni di umiltà. Quanta differenza comunicativa tra Pradè e Corvino!

Anche oggi, durante la conferenza stampa per il rinnovo di Riccardo Sottil, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è andato dritto al punto, prendendosi comunque la responsabilità di un’operazione di mercato non proprio andata a buon fine. “Pedro per certi versi, è stato un fallimento tecnico”, ha dichiarato il dirigente viola. Ma nei giorni scorsi il buon Pradè aveva anche ammesso che per i risultati negativi della squadra, era soprattutto colpa sua. Insomma, ammissioni di colpa e bagni di umiltà non proprio comuni al mondo del calcio. E basta pensare che ammissioni tali forse, dalla bocca dell’ex DG Pantaleo Corvino non erano mai uscite per gli ultimi ‘fallimenti tecnici’. Pjaca, Norgaard, Gerson, Edimilson e chi più ne ha più ne metta…