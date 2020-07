Tra Amrabat e Borja Valero finisce in parità. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della serie A

Nel posticipo serale tra Verona e Inter, la squadra di Conte non riesce ad andare oltre il pareggio. Al Bentegodi, dove dal primo minuto sono partiti sia l’ex viola Borja Valero che il “prossimo” Amrabat, I veneti vanno in vantaggio dopo 2 minuti con Lazovic. Al 49′ Candreva pareggia I conti, con la squadra di Conte che passa in vantaggio grazie ad un autogol di DiMarco al 54′. Il pareggio per i giallo blu arriva all’86’ grazie a Veloso.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter 65, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona 43, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.