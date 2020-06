Tra Belotti e Piatek fa capolino Schick. E Cutrone traballa

La Fiorentina si sta muovendo anche sul fronte mercato. Indubbiamente la scelta dell’allenatore condizionerà il futuro della squadra e delle trattative. Ma non c’è tempo per alcune operazioni per aspettare il 2 agosto, giorno in cui terminerà il campionato.

L’affare Belotti con il Torino è complicato per la richiesta granata (70 milioni di euro). Più facile indubbiamente sarebbe riportare in Italia Piatek, ex Genoa e Milan, ora all’Hertha Berlino. Per lui potrebbe essere possibile anche un prestito con obbligo di riscatto. Sempre in Germania, al Lipsia, c’è un certo Schick che Pradè conosce molto bene. Tutte operazioni e nomi che non fanno altro che rendere più traballante la posizione di Cutrone.