A Campi si cerca una soluzione per spostare lo stadio, a Firenze Nardella prende tempo

Solo uno spostamento di qualche centinaio di metri rispetto al progetto attuale basterebbero al possibile nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio per non interferire con il cono d’atterraggio dell’Aeroporto di Peretola. Una distanza che però per una struttura come lo stadio potrebbe essere un problema. A Campi si sta cercando una soluzione mentre a palazzo vecchio Nardella sembra prendere tempo sulla questione, dopo essersi reso conto che l’opzione Campi sta cominciando a diventare sempre più concreta. Per la realizzazione dello stadio servirebbe però anche un casello autostradale, un collegamento ferroviario e un piano per la viabilità. A riportarlo è Repubblica.

