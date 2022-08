Tra campo e mercato, la Fiorentina Femminile sfida l’Atletico e intanto si rinforza: dall’Islanda arriva una calciatrice dell’ultimo Europeo

Continua il mercato di riparazione della Fiorentina Femminile in vista dell’inizio della stagione. Dopo il netto successo in amichevole contro la Roma, le ragazze di Panico saranno impegnate questa sera in un altro test a Madrid contro l’Atletico. Intanto, la rosa vedrà a breve un rinforzo di caratura internazionale. Secondo fótbolti.net è in arrivo Alexandra Jóhannsdóttir, calciatore della nazionale dell’Islanda, dall’Eintracht Frankfurt.

La 22enne la scorsa settimana ha annullato il suo contratto con il club di prima divisione tedesca, ma è cresciuta a Haukum nell’Hafnarfjörður. E’ diventata due volte campionessa islandese con il Blik durante la sua permanenza a Kópavogur e una volta campionessa di coppa. Alexandra è stata un membro regolare della nazionale islandese negli ultimi anni e ha giocato 26 partite della nazionale A in cui ha segnato tre gol, ma è apparsa in due delle partite dell’Islanda nelle finali del Campionato Europeo in Inghilterra quest’estate, tra cui contro l’Italia.

Adesso è pronta ad aiutare la Fiorentina in vista dell’esordio in campionato del 27 agosto contro il Milan.