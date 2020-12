Tra Castrovilli e Bonaventura: I dubbi di Prandelli per l’Atalanta

Domenica la Fiorentina sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta, una partita mai banale visto quanto successo le ultime volte in cui le due squadre si sono affrontate. La Dea è reduce dal passaggio del turno in Champions League e farà di tutto per ripartire anche in campionato.

Il tecnico della Viola, Prandelli, sta aspettando di capire se potrà contare su Gaetano Castrovilli, uscito nel primo tempo contro il Genoa a causa di una forte botta. Nella giornata di oggi, il centrocampista dovrebbe tornare a lavorare assieme al resto dei compagni di squadra, a due giorni dalla sfida del Gewiss Stadium. Attenzione, però, a Giacomo Bonaventura: a prescindere dalla presenza o meno di Castrovilli, a Jack potrebbe essere concessa un’occasione dal primo minuto contro la sua ex squadra. Il suo ingresso in campo contro il Genoa ha dato una marcia in più alla Fiorentina e adesso Prandellli sta pensando di dargli fiducia. Per quanto riguarda gli altri reparti – scrive La Nazione – non ci dovrebbero essere cambi rispetto a lunedì.