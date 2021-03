Tra chi tornerà, chi non tornerà e chi non vuole tornare: in estate ripartirà (di nuovo) la “danza” dei prestiti

Appena questa mattina sono arrivate le parole di uno dei tanti giocatori della Fiorentina in prestito: Pol Lirola. Il terzino spagnolo attualmente al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto ha espresso la sua volontà di rimanere in Francia, ma di mezzo c’è una cifra intorno ai 12-1 milioni. In estate si tratterà, ma la sua idea sul futuro sembra chiara.

Lirola non sarà l’unico giocatore in prestito il quale futuro è appeso a un diritto di riscatto e il cui contratto per il prestito scadrà il 30 giugno. Tra questi c’è Alfred Duncan, che ora è al Cagliari e per trattenerlo i sardi devono sborsare 12 milioni. In questo caso certamente il futuro del ghanese dipenderà molto dal discorso legato alla salvezza dei sardi. C’è anche Riccardo Saponara, che potrebbe essere riscattato dallo Spezia per soli 2 milioni, ma anche in questo caso c’è una salvezza (o meno) del club che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dalle incertezze alle certezze e chi con tutta probabilità, per un motivo o per un altro, con un futuro in viola o altrove, tornerà a Firenze. A partire da quello che più che un ritorno da un prestito è un nuovo acquisto, ovvero l’arrivo in viola di Youssef Maleh, acquistato a gennaio ma lasciato in prestito a Venezia fino a giugno. Tornerà anche Alban Lafont, attualmente al Nantes, ma per essere ceduto. Il suo futuro infatti sembra essere lontano dalla Fiorentina, la quale guadagnerà un bel bottino dalla sua cessione. Prevedibile un ritorno in viola anche di Marco Benassi, che difficilmente sarà riscattato dall’Hellas Verona visto che le sue presenze in questa stagione sono ancora zero per un problema fisico importante. Da Cagliari rientrerà Riccardo Sottil, come anticipato qualche mese fa dal DS Pradè e gli sarà offerto un rinnovo di cinque anni. Da Ferrara e da Reggio Calabria ci saranno anche i rientri di Ranieri e Dalle Mura, partiti in prestito secco, mentre da Empoli Terzic e Zurkowski.

Chi invece non rientrerà sarà sicuramente Federico Ceccherini, che ormai ha raggiunto la salvezza con il suo Hellas Verona, condizione per la quale scatta l’obbligo di riscatto fissato a 3 milioni.

Tra i nomi il cui contratto di prestito è in scadenza il 30 giugno ci sono anche: Hancko (Sparta Praga, sul quale c’è l’opzione di diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina), Rasmussen (Vitesse, con opzione di allungamento del prestito per un altro anno e diritto di riscatto), Cerofolini (Reggiana), Diks (Aahrus, in scadenza di contratto con la Fiorentina), Hristov (Pro Vercelli), Graiciar (Mladá Boleslav), Gori (Vicenza), Lakti (Renate), Ghidotti (Pergolettese), Beloko (Neuchâtel Xamax FCS) e Illanes (Avellino).