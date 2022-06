“Tra Fiorentina e Italiano c’è voglia di andare avanti insieme, va capita la durata del contratto. Non dimentichiamo che Jovic era voluto da mezza Europa”

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato a Radio Bruno Toscana, in merito alla situazione che riguarda Vincenzo Italiano: “Le parti si vedranno nei prossimi giorni. C’è la voglia di andare avanti insieme. Oggi scade la clausola ma nessuno si è avvicinato per pagarla, visto il costo. La Fiorentina ha già fatto sapere agli agenti del mister che ci sarà un aumento dell’ingaggio, con dei bonus speciali per piazzamenti di classifica. C’è da capire la durata: 2024 o 2025″.

Sulla proprietà e sul suo rapporto con i procuratori: “Non vorrei che Commisso e Barone venissero reputati come i “Don Chisciotte” della situazione. Ci sono procuratori come Mendes con cui il rapporto si è interrotto subito, mentre uno come Ramadani mantiene contatti buoni e sereni”.

Su Jovic: “Tre anni fa lo voleva mezza Europa: oltre al Real Madrid, che ha pagato 60 milioni di €, c’erano Bayern Monaco e Chelsea. E poi è stato capocannoniere dell’Europa League. Ultimamente ha fatto male, ma con l’ambiente giusto, paradossalmente potrebbe essere il centro della squadra. Ci starebbe in un campionato come la Serie A che sta cercando nuovamente appeal”.