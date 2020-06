Tra Fiorentina e Juventus è una guerra di logoramento per Chiesa, ma la prima battaglia l’ha vinta Commisso

Almeno per il momento la Fiorentina tiene lontana la Juventus da Federico Chiesa. La richiesta di 70 milioni di Commisso è troppo alta per il club bianconero che, senza la possibilità di inserire nell’affare contropartite tecniche, sta mollando la presa. Da Torino però la strategia potrebbe anche essere quella dell’attesa, visto che il contratto di Chiesa con la Fiorentina è in scadenza nel 2022 e se la Fiorentina non vuole farselo scappare a zero, dovrà muoversi velocemente anche su quel fronte. Per il momento il giocatore rimane a Firenze con le pretese di Commisso che non sono destinate ad abbassarsi nel giro di qualche settimana. Lo riporta Tuttosport.

