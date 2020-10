Tra Fiorentina e River Plate resta da definire un dettaglio per l’arrivo in viola di Quarta

Secondo la testata argentina TycSport la Fiorentina e il River Plate sarebbero allo scambio di documenti per il trasferimento in maglia viola del difensore Lucas Martinez Quarta. Sembrerebbe esserci una differenza minima tra le due parti. Le visite mediche per il giocatore dovrebbero però essere svolte per forza a Buenos Aires, e questo dettaglio sembra non convincere totalmente i dirigenti gigliati. La trattativa sembra in ogni caso procedere.

