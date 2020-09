Tra Godin e il Cagliari non è tutto fatto, Passetti: “Non neghiamo che esista una trattativa ma è difficile e non ci facciamo illusioni”

La società più vicina a Diego Godin è senza dubbio il Cagliari, per diretta ammissione della dirigenza rossoblu, con la Fiorentina che resta defilata. La chiusura dell’affare però non è così semplice, a quanto racconta il dg sardo Mario Passetti, a Sky: “Esiste una trattativa, inutile negarlo. Siamo contenti che il giocatore abbia manifestato interesse sul Cagliari. E’ una trattativa difficile, non facciamoci illusioni. Stiamo cercando di capire se potrà andare in porta, ma ci sono complessità”.

