Tra gol sbagliati a porta vuota e assist per l’avversario di turno, ecco la Top 5 horror della stagione della Fiorentina – VIDEO

In attesa di capire se il campionato riprenderà o no, abbiamo deciso di dare uno sguardo a quanto fatto finora dalla Fiorentina. Dopo la Top 5 dei gol fatti, delle giocate e delle parate, oggi andiamo a rivedere i cinque errori più incredibili fatti dai giocatori viola, tra partite horror e gol mangiati a porta vuota. I componenti della redazione di Fiorentinanews.com hanno composto la loro personale classifica, assegnando un punteggio ad ogni “horror”. Al termine della votazione sono stati calcolati i punteggi, che hanno prodotto la nostra personale Top 5 degli errori della Fiorentina nella stagione 2019/20:

5 – PEZZELLA vs Bologna

Alla prima di Iachini sulla panchina viola la Fiorentina affronta al Dall’Ara al Bologna. Benssi porta in vantaggio con una magia la squadra viola, che riesce a mantenere il vantaggio fino allo scadere. Al ’94 Pezzella spende un fallo assolutamente inutile al limite destro dell’area di rigore. Orsolini batte la punizione e con una magia insacca il pareggio. Un erroraccio del difensore argentino che ci è costato i tre punti. (Nel video non si vede il fallo, ma il punto in cui è stato commesso. Di fatto una zona assolutamente non pericolosa).

4 – PEZZELLA vs Genoa

Suo malgrado il difensore argentino è protagonista anche del quarto errore. Contro il Genoa al Franchi, la partita potrebbe mettersi sui binari sbagliati per la Fiorentina già nei primi minuti. Sulla destra arriva un pallone per Favilli, Pezzella buca completamente l’intervento di testa e si fa scavalcare dal pallone, lanciando di fatto il giocatore del Genoa verso la porta di Dragowski. Nel tentativo di rimediare Pezzella insegue in area Favilli commettendo un goffo fallo da rigore.

3 – FIORENTINA vs Cagliari (in trasferta)

Senza dubbio la partita più brutta dell’anno. Alla Sardegna Arena la Fiorentina arriva senza la giusta motivazione e viene asfaltata da un Cagliari in un ottima condizione di forma. Inutile soffermarsi sugli errori individuali e collettivi su ogni rete rossoblù. In 65 minuti gli isolani ci rifilano ben 5 gol, rendendo di fatto la partita un vero e proprio inferno per i ragazzi di Montella. Una nota positiva la doppietta di Vlahovic a conti ormai fatti.

2 – CACERES vs Milan

L’errore iniziale è del difensore uruguaiano, ma nel complesso le colpe sono da attribuire a metà del reparto difensivo viola. Arriva una palla in mezzo per Ibrahimovic, Cáceres tenta di gestire il pallone con il petto, respingendo la palla nel cuore dell’area di rigore. Milenkovic si fa sfuggire l’ex Rebic alle spalle, Pezzella non lo segue. La palla giunge all’attaccante del Milan che insacca solissimo all’altezza del dischetto del rigore. Gestione della retroguardia pessima.

1 – BENASSI vs Benfica

Giugiamo ora a un vero e proprio capolavoro dell’horror. Per fortuna si trattava solo di un’amichevole estiva, ma l’errore del centrocampista della Fiorentina è davvero al limite dell’assurdo. Vlahovic sfonda la difesa portoghese e tira a colpo sicuro, ma il palo respinge la palla che giunge a Benassi che è solo nell’area piccola con la porta spalancata, senza portiere. Nessuno ancora è riuscito a capire come abbia fatto il buon Marco a calciare alto quel pallone, che si è perso sugli spalti dello stadio. Un errore incredibile, degno della prima posizione in questa classifica.