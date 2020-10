Tra i due litiganti ci sarà un terzo che gode?

Vlahovic o Kouame. Kouame, o Vlahovic. Questo è il dilemma. Ogni settimana la solita storia. Un ballottaggio perenne. Un dubbio perenne che, come scrive il Corriere Fiorentino, fino ad oggi, Beppe Iachini ha risolto (quasi) sempre a favore dell’ex attaccante del Genoa. Con un’eccezione: la sfida con la Sampdoria nella quale, complice l’assenza di Ribery, il punto interrogativo non aveva ragion d’essere. E infatti, contro i blucerchiati, son partiti tutti e due dal primo minuto. Domenica però, FR7 ci sarà. E allora rieccoci: Vlahovic, o Kouame? Eppure, si sa, tra i due litiganti (spesso) il terzo gode. Ed il terzo in questo caso si chiama Patrick Cutrone

