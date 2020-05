Tra interventi decisivi e riflessi strepitosi, ecco la Top 5 delle parate di Dragowski – VIDEO

In attesa di capire se il campionato riprenderà o no, abbiamo deciso di dare uno sguardo a quanto fatto finora dalla Fiorentina. Dopo aver analizzato i gol e le giocate più belle, passiamo in rassegna le cinque migliori parate compiute dal portiere viola Dragowski. I componenti della redazione di Fiorentinanews.com hanno composto la loro personale classifica, assegnando 5 punti al primo e 1 punto al quinto. Al termine della votazione sono stati calcolati i punteggi, che hanno prodotto la nostra personale Top 5 delle parate di Dragowski nella stagione 2019/20:

5 – Fiorentina-Udinese, vs LASAGNA (7 pt): sul punteggio di 1 a 0 per i viola, l’attaccante dell’Udinese si ritrova a tu per tu con Dragowski e apre il piattone sinistro. Bravissimo il polacco a sfiorare il pallone con la punta delle dita, quel tanto che basta per mandarlo in corner.

4 – Napoli-Fiorentina, vs MILIK (9 pt): con la gara ancora da sbloccare, una classica sventagliata di Callejon pesca in area Milik che batte al volo sotto porta. Dragowski non si fa sorprendere, rimane in piedi e risponde d’istinto a mano aperta.

3 – Fiorentina-Genoa, vs PINAMONTI (18 pt): in assoluto la partita più bella di Dragowski quest’anno. Il polacco para tutto: un rigore di Criscito, un colpo di testa di Biraschi e anche un tentativo di autogol di Milenkovic. Al 90esimo, con Pinamonti lanciato in campo aperto, si apre come in spaccata e con la punta del piede gli nega il gol salvando il risultato.

2 – Sampdoria-Fiorentina, vs TONELLI (19 pt): con il risultato ormai congelato, anche Dragowski vuole partecipare alla festa viola. E lo fa con una parata semplicemente mostruosa, un riflesso felino su un’incornata di testa di Tonelli praticamente da due metri.

1 – Fiorentina-Inter, vs LUKAKU (26 pt): sul primo posto non ci sono stati dubbi. La nostra redazione ha votato quasi all’unanimità la parata di Dragowski sul colpo di testa di Lukaku, contro l’Inter al Franchi. Un intervento difficilissimo, nel quale il portiere polacco ha dovuto reagire in controtempo e poi avere la forza di togliere il pallone dalla porta, appena prima che varcasse la linea. Un autentico miracolo!