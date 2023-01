Tra Juve e Atalanta è pari e spettacolo, con Lookman e Milik sugli scudi e i bianconeri agganciano la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un posticipo spettacolare quello dello Stadium dove Juventus e Atalanta hanno impattato per 3-3 al termine di una gara piena di ribaltamenti di fronte. Apertura subito favorevole ai bergamaschi che passano in vantaggio al 5′ con un tiro di Lookman, su cui Szczesny non è proprio irreprensibile. Al 25′ arriva il pari di Di Maria su rigore, conquistato da Fagioli, e una decina di minuti dopo il 2-1 di Milik con una gran girata di destro.

Nella ripresa avvio sprint dell’Atalanta, che ribalta ulteriormente il risultato, prima con il pari di Maehle al 46′ e poi con il colpo di testa di Lookman al 53′. Pari definitivo siglato da Danilo su calcio di punizione al 65′. La Juve aggancia così la Fiorentina a quota 23.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Lazio 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus 23, Empoli 22, Bologna 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.