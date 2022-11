Tra la fiducia della Fiorentina e uno sguardo al futuro: le prospettive di Cerofolini

Tanta sfortuna, tantissima. Michele Cerofolini, attuale terzo portiere della Fiorentina, al momento di provare a spiccare il volo si è visto per due volte tagliare le ali. Prima la rottura del crociato del ginocchio destro ai tempi del prestito al Bisceglie, nel 2019. Quindi, nell’estate del 2021, l’infortunio al crociato del ginocchio sinistro. Due montanti che avrebbero abbattuto un albero ma non il ragazzone viola, da tantissimi anni legato alla Fiorentina e ai colori viola. Il calciatore nato ad Arezzo ha anche debuttato in Under 21 nel miglior momento della propria carriera.

Di recente Cerofolini ha rinnovato fino al 2024 con la Fiorentina. Dal 2015 il giocatore è di proprietà viola. “Fiorentina la mia seconda casa, orgoglioso di questo rinnovo. Prolungamento sintomo di fiducia da parte della società nei miei confronti”. Parole pregne di stima e riconoscenza del portiere gigliato, pedina preziosa per la Fiorentina. Cerofolini infatti rientra nei ‘cresciuti nel vivaio’ e la sua presenza nella lista Serie A non richiede cervellotiche valutazioni, non occupando spazio. A quasi 24 anni, è tempo di valutazioni per il giocatore. L’ultima presenza ufficiale di Cerofolini risale a marzo di quest’anno.

E’ dalla stagione 2020-2021 che Cerofolini non trova infatti spazio con costanza. Nella sua carriera alcuni prestiti, in Serie C e Serie B, senza mai sbocciare a causa dei gravissimi infortuni patiti. Ora la Fiorentina è pronta a delineare con cura il futuro del calciatore, gestito dall’ex viola Minieri. Per Cerofolini si aprono prospettive di promozione a secondo portiere, ma anche la possibilità di scegliere di tentare una strada diversa e prendersi una maglia da titolare altrove. Le doti non mancano all’estremo difensore toscano ma la sorte ha voluto che ancora debba misurarsi del tutto la pressione. I prossimi mesi, complice anche la delicata situazione di Gollini in viola, diranno di più sul sentiero che intraprenderà il classe ’99 viola.