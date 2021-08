Tra la Fiorentina e il West Ham ballano ancora tre milioni per Milenkovic. Gli inglesi si guardano attorno

Momento di stallo nella trattativa tra Fiorentina e West Ham per Nikola Milenkovic. Secondo quanyo riportato da Sky Sport, tra le due società c’è ancora una distanza da colmare e per questo motivo la trattativa potrebbe non decollare.

Ballano, infatti, ancora tre milioni di euro tra l’offerta degli Hammers e la richiesta del club di Rocco Commisso. Il West Ham starebbe cominciando a guardarsi attorno alla ricerca di alternative di valore: una di queste opzioni porta al nome di Kurt Zouma, difensore centrale del Chelsea.