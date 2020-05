Tra la voglia di giocare e la necessità di non rischiare: il piano per Kouame

La Fiorentina punta davvero tanto su Christian Kouame, a tal punto che non vorrebbe affrettare il recupero per evitare ricadute. Un ragionamento giusto, condiviso sia dallo staff tecnico che che dalla dirigenza. L’ex Genoa è uno dei profili di maggior livello per la Viola che verrà, acquistato quasi a sorpresa negli ultimi giorni del mercato di gennaio sfruttando anche l’infortunio al ginocchio che ne ha inevitabilmente abbassato il prezzo. In vista del ritorno in campo della Serie A, le parole d’ordine per l’ivoriano sono massima cautela.

E così sarà, nonostante il recupero stia procedendo spedito. A differenza di Ribery, a disposizione fin da subito, Kouame potrebbe addirittura non giocare mai in questo finale di campionato o farlo soltanto nelle ultime partite. Una sorta di crash test in vista della prossima stagione, quella in cui l’ivoriano dovrà dimostrare di essere tornato ai livelli pre-infortunio. Nelle prossime settimane procederà con la riabilitazione: lo step successivo sarà il ritorno agli allenamenti con i compagni di squadra, che farà da anticamera al ritorno vero e proprio in campo dell’ex Genoa.