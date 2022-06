Tra Milenkovic e l’Inter c’è di mezzo Commisso che potrebbe opporsi drasticamente

Sul Corriere dello Sport di oggi si parla ancora della possibilità di un trasferimento all’Inter del centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Mentre il difensore non avrebbe problemi ad accettare la destinazione, come del resto il suo agente Fali Ramadani, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso potrebbe opporsi in modo drastico.

I rapporti tra il patron viola e la società nerazzurra sono infatti tutt’altro che ottimi. Gli attacchi del patron viola nei mesi scorsi sui conti del club di Zhang sono rimasti impressi nella memoria di tutti. Sarà quindi complicato per l’ad Beppe Marotta trovare un accordo con il club viola, questo perché ancora non ci sono stati contatti tra le parti in causa e nessuna base di accordo.