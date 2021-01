Tra Parma e Fiorentina spunta un nuovo nome per l’attacco viola, ma dallo Steaua Bucarest

Come riportato da ParmaLive.com i ducali sarebbero interessati a Dennis Man, promettente esterno d’attacco rumeno in forza alla Steaua Bucarest. Oltre agli emiliani si legge che la concorrenza per il giocatore è folta, e sulle sue tracce si è messa anche la Fiorentina, ma le richieste sono alte per l’esterno destro classe 1998, autore di 12 reti in 14 partite nella prima serie rumena. Il club rumeno chiede 15 milioni di euro per lasciare partire il suo gioiellino. Il Parma è intenzionato a provare ad abbassare questa richiesta, la Fiorentina invece dovrà capire su chi puntare all’interno del suo parco attaccanti. Cutrone ha già fatto ritorno in Inghilterra, Kouame ha tante richieste, chissà che Pradè non sfoderi un colpo a sorpresa.

