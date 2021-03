Tra polemiche e interpretazioni: ecco come cambia il (non) fallo di mano che, da ora, può portare anche a segnare un gol

Si è discusso di falli e di cattiva condotta nella 135esima Assemblea Generale Annuale dell’International Football Association Board. Dettagli particolarmente interessanti sono emersi per quanto riguarda i falli di mano, la quale regola cambierà (in parte) dalla prossima stagione. Ecco quanto riportato dal comunicato ufficiale: “Fallo di mano è se un giocatore: tocca deliberatamente la palla con la mano / braccio o tocca la palla con la mano / il braccio quando ha reso il loro corpo innaturalmente più grande. Oppure segna nella porta avversaria: direttamente con la mano / braccio, anche se accidentale; o subito dopo che la palla ha toccato la loro mano / braccio, anche se accidentale. Il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare una rete non sarà più considerata un’infrazione”.