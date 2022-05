Tra presente e futuro: Torreira vuole prendersi la Fiorentina e ora la dirigenza viola lo può finalmente accontentare

E’ la priorità numero uno, ancor prima delle manovre in ingresso per la prossima stagione: Lucas Torreira è e sarà il punto fermo della Fiorentina. L’uruguaiano è l’anima della squadra viola, se l’è presa in carico diventandone leader e capitano anche se senza gradi e trascinando il gruppo anche in zona gol, tanto da diventarne il capocannoniere, considerato l’addio di Vlahovic. E come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il suo riscatto dall’Arsenal è veramente dietro l’angolo: per lui sono pronti i 15 milioni da dare ai Gunners e un quadriennale per aprire un ciclo in maglia viola. Torreira aspetta fiducioso, la Fiorentina pensa a lui per ripartire dalla prossima stagione, il matrimonio ormai è dietro l’angolo.